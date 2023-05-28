حجز استئناف البلوجر سلمى الشيمي إلى جلسة 25 يونيو المقبل للنطق بالحكم

حجزت محكمة جنح الاقتصادية بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، اليوم الأحد، استئناف عارضة الأزياء والبلوجر سلمى الشيمي، لجلسة 25 يونيو المقبل، وذلك للنطق بالحكم في استئناف البلوجر الشهيرة سلمى الشيمي، الذي تقدمت به على حكمها بالحبس عامين والغرامة، مع استمرار حبس المتهمة.

وكانت المحكمة الاقتصادية في الدخيلة بالإسكندرية، قد قررت الشهر الماضي، معاقبة سلمى الشيمي عامين وغرامة 100 ألف جنيه.

وذلك على خلفية اتهامها بقضية نشر صور ومقاطع فيديو تحوي العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب والقيم المجتمعية، وبناءا عليه تم حبسها على ذمة القضية، وذلك بعد أن ألقت شرطة الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة القبض عليها.

ترجع أحداث القضية عندما رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب إنشاء إحدى الفتيات حساب الكتروني باسم "سلمى الشيمي - Salma Elshlmy" على تطبيقيات "إنستجرام - تيك توك – يوتيوب" عبر شبكات الإنترنت، وبثها من خلالها مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

ووفقا لما رصدته أجهزة الأمن تمثل مقاطع الفيديو اعتداء على القيم والمبادئ الأسرية لما تحمله في طياتها من دعوة للتحريض على الفسق وإثارة الغرائز الجنسية من خلال إظهارها لمفاتن جسدها.

وعقب تقنين الإجراءات وتنسيقًا مع قطاع الأمن العام وسلطات مطار القاهرة الدولي جرى ضبط المتهمة بمعرفة ضباط إدارة النشاط الخارجي أثناء عودتها على الرحلة رقم ٩٢٥ القادمة من دولة الإمارات "دبي".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، وأحالتها إلى المحاكمة التي أصدرت حكمها المتقدم قبل أن تستأنف المتهمة.