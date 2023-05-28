برلمانية: مناقشة قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والتدريب خطوة عظيمة من الدولة

أكدت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن المجلس الوطني للتعليم، سيكون منصة فاصلة في تطوير المنظومة، كما أن مناقشته بالحوار الوطني فرصة للتوافق باعتبار التعليم هو القضية الأولى والأخيرة للوطن نحو المستقبل.

ولفتت “التمامى” فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن اتخاذ مجلس أمناء الحوار الوطنى قرار بعقد جلسة خاصة الأربعاء القادم، للجنة التعليم والبحث العلمى لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب بناءً على توجيه من الرئيس السيسي يعكس اهتماما رئاسيا من الدولة بتطوير التعليم، واحداث نقلة في التعليم والتدريب وقفزة حقيقية للمستقبل عبر إنشاء المجلس الأعلي.

واعتبرت أن تأهيل أبناء الحاضر وقادة المستقبل وتنمية مهاراتهم للتواكب مع التحولات التكنولوجية الحديثة، وربط المناهج باحتياجات سوق العمل، وذلك في إطار استثمار حالة الحراك الفكري التي تشهدها جلسات الحوار الوطني نحو ما يفيد الوطن والمواطن. خطوة جبارة حقيقية نحو المستقبل، بالإضافة إلى كشف جدية القضايا المطروحة على أجندة الحوار الوطني والذي سترفع توصياته للقيادة السياسية.

وشددت عضو مجلس النواب، أن قرار إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، سيكون منصة فاصلة في تطوير المنظومة، والعمل على رسم سياسة عامة للدولة في تعليم وتدريب الطلاب والخريجين، وصياغة استراتيجية وطنية مناسبة بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها؛ بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.

واختتمت، أن السنوات الاخيرة شهدت نقلة تكنولوجية ومؤسسية في التعليم المصري وتغيير المناهج وإدخال التابلت والتوسع في المدارس اليابانية وغيرها وهو ما ينعكس على جودة التعليم المصري.