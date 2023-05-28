حريق هائل يلتهم أحد المنازل بالبحيرة.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة العميد محمد بلبع، مدير إدارة الحماية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب فى منزل ملك المواطن"جمال.س.م"، بعزبة عشره التابعة لقرية الكوم الأخضر بمركز حوش عيسى.

تلقي اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد ببلاغ الأهالي بقرية عشرة التابعة لقرية الكوم الأخضر بنطاق دائرة شرطة المركز باندلاع حريق داخل أحد المنازل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق وجري الدفع بعدد من قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وجرى فرض كردون أمنى حول المنزل وفصل المرافق عن المكان.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماه دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، وأسفر الحريق عن تلف محتويات المنزل.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الحريق وأسباب اندلاعه.