نتائج غير رسمية.. أردوغان يفوز بالانتخابات الرئاسية التركية

فاز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية التركية، متغلبًا على منافسه من تحالف الأمة المعارض، كمال كليتشدار أوغلو.

وأظهرت بيانات من وكالتي الأناضول وأنكا للأنباء أن الرئيس رجب طيب أردوغان يتجه للفوز في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التركية اليوم الأحد بعد إحصاء نحو 93 بالمئة من صناديق الاقتراع.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي إن أردوغان يتصدر النتائج بحصوله على 54.47 بالمئة من الأصوات بعد إحصاء 54.6 بالمئة من صناديق الاقتراع.

وبدأت منذ قليل عمليات فرز الأصوات في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية، بعدما أغلق باب التصويت بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليتشدار أوغلو.

وحصل «أردوغان» في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت ١٤ مايو الجاري، على ٤٩.٥٪ من الأصوات، وهو أقل بقليل من الأغلبية اللازمة لتجنب جولة الإعادة، فيما حصل منافسه كليتشدار أوغلو، على ٤٤.٩٪.

وبحسب أحدث الاستطلاعات التي أجرتها مؤسسة «ORC» للأبحاث، فإن الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان سيحصل على ٤٦.٧٪ من الأصوات، فيما سيحصل مرشح تحالف الأمة المعارض على ٤٨.١٪ قبل توزيع الأصوات المترددة.

بدأ التصويت لجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التركية، التي ستجرى لأول مرة في التاريخ السياسي التركي، في الساعة 08:00 في جميع أنحاء تركيا.

وسيتمكن المواطنون من التصويت حتى الساعة 17:00 بتوقيت تركيا، في الانتخابات التي ستجرى بين الرئيس التركي المنتهية ولايته، رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو.

وتم إنشاء أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في المجالس الانتخابية لـ 973 دائرة و1094 منطقة في جميع أنحاء البلاد للانتخابات التي سيتم فيها تحديد رئيس تركيا الذي سيحكم البلاد لمدة 5 سنوات، وسيدلي أكثر من 60 مليون ناخب بأصواتهم في الانتخابات.