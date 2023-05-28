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الأحد 28 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتشال جثمان أحد الشباب الغارقين بمصيف جمصة

وجاري البحث عن الشقيقين من أبناء كفر الشيخ

انتشال جثة شاب غرق
انتشال جثة شاب غرق بمصيف جمصة
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تمكن رجال الإنقاذ بالتعاون مع الصيادين المحليين، من انتشال جثمان أحمد محمد مصطفى ابراهيم، 19سنة، من مياه البحر المتوسط بجمصة، وجاري البحث عن الشقيقين الغارقين، عادل محمد رجب (15 سنة)، وشقيقه محمد (20 سنة)، من قرية زيدان بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

كما تواصل  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لتكثيف أعمال البحث عن الشقيقين، ونقلهم لمستشفى جمصة المركزي، ومنها لقريتهم بالحامول، ومازالت عمليات البحث جارية حتى الآن.

٢٠٢٣٠٥٢٨_٠١١١٤٣
٢٠٢٣٠٥٢٨_٠١١١٤٣
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية محافظة كفر الشيخ انتشال جثة شاب غرق بمصيف جمصة البحث عن جثتي شابين غرقا بمصيف جمصة