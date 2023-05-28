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الأحد 28 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بدء احتفالية كنائس زويلة الأثرية بذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
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بدأت منذ قليل، الاحتفالية التي تنظمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بكنائس زويلة الأثرية بحي الجمالية، بالقاهرة، بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، وسط حضور كبير من الشخصيات العامة ومسئولي وزارة السياحة والآثار وأعضاء مجلس النواب والأحزاب والآباء الكهنة وشعب الكنيسة.


وترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، الصلاة فى بداية الحفل.
 

يتضمن برنامج الاحتفالية موكب لفريق الكشافة وهم يرفعون علم مصر، ويحملون صندوق أسرار زويلة، فيلمًا تسجيليًا عن الآباء البطاركة لزويلة، وترانيم عن رحلة العائلة المقدسة ومكانة زويلة عبر التاريخ، ثم يزور الحاضرون صهريج العائلة المقدسة ومتحف البطاركة الموجودين بالكنيسة.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنائس زويلة الأثرية بحي الجمالية ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر وزارة السياحة والآثار