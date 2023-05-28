قصور الثقافة تطلق البرنامج التدريبي "السلامة والصحة المهنية"

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي "السلامة والصحة المهنية"، بقصر السينما بجاردن سيتي، لسبعة عشر متدربا من لجنة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بديوان عام الهيئة، ويستمر حتى الخميس المقبل.

يهدف البرنامج الذي تقدمه الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، إلى طرح آليات الحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحويه من أجهزه ومعدات من التلف، وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية كافة، التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر، سواء للعنصر البشري أو المادي، مرتكزا على نهج علمي قائم على تثبيت الأمان والطمأنينة في قلوب العاملين أثناء قيامهم بعملهم والحد من نوبات القلق والفزع بحكم التعامل مع أدوات ومواد وآلات يكمن بين ثناياها الخطر، وتحت ظروف غير مأمونة تعرض حياتهم بين وقت وآخر لأخطار فادحة وهكذا تكون السلامة.

تضمن اليوم الأول للبرنامج محاضرتين قدمهما كل من الباحثين وليد حسن، وأحمد عمر، المتخصصين في الحماية المدنية، وتناولا بهما نقاطا حول مفهوم السلامة والصحة المهنية وأمان العاملين، وأنها تعنى باحترام حقوقهم والحفاظ على بيئة عمل سليمة، كما تساعد على حماية العاملين والحفاظ على صحتهم وتعزيز قدرتهم على أداء العمل، بما يتماشى مع مصلحة العمل ذاته للحفاظ عليهم من أي ضرر قد يصيبهم وحماية البيئة المحيطة بالعاملين وحماية المنشآت والمعدات والأجهزة التي تستخدم في العمل من التلف.

يأتي البرنامج ضمن حزمة البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بمختلف المواقع الثقافية لتأهيل العاملين بالهيئة.