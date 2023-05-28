"الغضبان" يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة تقدم ميناء بورسعيد إلى المركز العاشر عالميًا

هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة تقدم ميناء بورسعيد إلى المركز العاشر عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات، والمركز الأول على مستوى موانىء الجمهورية، بناءًا على نتائج مؤشر أداء موانئ الحاويات الصادر عن البنك الدولي عام 2023، والذي أشار إلى تقدم ميناء بورسعيد 3 مراكز ليصل إلى المركز العاشر في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2022 من بين 348 ميناء حول العالم، مقارنة بالمركز الـ 13 عام 2021 من بين 370 ميناء.

وأكد “الغضبان” أن هذا النجاح والتميز يعد ثمارًا لقرارات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي اصدر قرار إنشاء ميناء شرق بورسعيد، ليصبح أكبر ميناء محوري على البحر الابيض المتوسط، وأيضا إنشاء الهيئة الإقتصادية لتنمية محور قناة السويس.

كما وجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الجهود المثمرة والمتابعة المستمرة لمستجدات الأوضاع داخل ميناء بورسعيد، وتقديم الدعم المتواصل.

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر للدكتور محمد معيط، وزير المالية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة الإقتصادية لقناة السويس، واللواء محمد برايا، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وكافة العاملين بالمنظومة، وذلك على الجهود والتعاون المثمر لتحقيق هذا المستوى من التميز والأداء بميناء بورسعيد، والذي كان ثمار جهود وتنسيق متواصل بين كافة الجهات المعنية.