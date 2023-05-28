تفاصيل تدشين كتلة الحوار للمشاركة في جلسات الحوار الوطني

كشف الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، تفاصيل تدشين كتلة الحوار التي تضم سياسيين منهم من يمارس العمل السياسي منذ 30 عامًا؛ للمشاركة في جلسات الحوار الوطني.

وقال عادل، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد: “إننا معارضة الحلول والبدائل؛ وذلك بعدما فتحت الدولة الباب أمام الشباب للمشاركة بآرائهم التي تقوم على معلومات ودراسة”.

وتابع رئيس كتلة الحوار، أن الكتلة تضم نُخبة، وسياسيين شارع، موضحًا أن جلسات الحوار الوطني تشهد عملاً جادًا، كما أن الكتلة تلقت عدة طلبات من أجل المشاركة بها؛ لتقديم حلولاً للمشكلات المجتمعية؛ ضمن جلسات الحوار الوطني.

وأضاف عادل، أنهم تقدّموا بقانون ممارسة الحقوق السياسية، وقانون الأحزاب، موضحًا أن الكتلة ليبرالية الهوى؛ ودورها تقديم حلولًا للمشكلات الاجتماعية، وعبارة عن كيان شمل الجميع؛ من أجل المُساهمة في وضع حلول يتم عرضها في جلسات الحوار الوطني.

وأوضح أن الكتلة عبارة عن جهة مساعدة لفتح طريق آخر مضيئ أمام الحوار الوطني، لافتًا إلى أن ليبرالية الكتلة ليبرالية مصرية منفتحة على الجميع، مشيدًا بإجراءات حوكمة بيع الشركات التي يتم طرحها أمام المستثمرين؛ وهو الأمر الذي سيعود على الفائدة للمواطنين في نهاية الأمر.

ولفت رئيس كتلة الحوار، إلى أن امتلاك الدولة عائدات مالية من الاستثمار، وطرح الشركات أمام المستثمرين؛ سيعود بالنفع في نهاية الأمر، مشددًا على ضرورة مراعاة الموظفين بالشركات التي سيتم بيعها.



