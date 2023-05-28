الخطيب يستقبل بعثة أبطال أفريقيا لكرة السلة

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي بعثة الفريق الأول لكرة السلة رجال فور وصولها إلى مطار القاهرة قادمة من رواندا، عقب الفوز ببطولة إفريقيا للأندية «BAL3»، والتأهل إلى كأس العالم للأندية أبطال القارات.

وتواجد برافقه محمود الخطيب كل من العامري فاروق نائب رئيس النادي، وخالد مرتجي أمين الصندوق، وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي.

وأثنى رئيس الأهلي على الأداء المتميز الذي قدمه جميع عناصر الفريق على مدار مباريات البطولة، وصولًا إلى النهائي والتتويج باللقب الإفريقي عن جدارة واستحقاق.

وأشاد الخطيب بالروح العالية للاعبين وإصرارهم على الفوز وإسعاد جماهير الأهلي، مؤكدًا أنهم قدموا صورة مشرفة للنادي.

ووجه رئيس الأهلي الشكر إلى كافة عناصر الفريق، مشددًا على أن التتويج بلقب البطولة الإفريقية للأندية يحمل الجميع مسئولية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد، وتقديم مستوى متميز، وتحقيق أفضل النتائج في ظل التحديات التي تنتظر الفريق خلال المرحلة المقبلة.