الأناضول: أردوغان متقدم بـ 54.78% بعد فرز 66.65%

قالت صحيفة جازيت دوفار نقلا عن وكالة أنباء الأناضول، إن النتائج الأولية لجولة الإعادة من انتخابات الرئاسة التركية تظهر حصول أردوغان على 54.78% من الأصوات مقابل 45.22% لكليتشدار أوغلو بعد إحصاء 66.65% من صناديق الاقتراع.

وبدأت منذ قليل عمليات فرز الأصوات في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية، بعدما أغلق باب التصويت بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليتشدار أوغلو.

وحصل «أردوغان» في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت ١٤ مايو الجاري، على ٤٩.٥٪ من الأصوات، وهو أقل بقليل من الأغلبية اللازمة لتجنب جولة الإعادة، فيما حصل منافسه كليتشدار أوغلو، على ٤٤.٩٪.

وبحسب أحدث الاستطلاعات التي أجرتها مؤسسة «ORC» للأبحاث، فإن الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان سيحصل على ٤٦.٧٪ من الأصوات، فيما سيحصل مرشح تحالف الأمة المعارض على ٤٨.١٪ قبل توزيع الأصوات المترددة.

بدأ التصويت لجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التركية، التي ستجرى لأول مرة في التاريخ السياسي التركي، في الساعة 08:00 في جميع أنحاء تركيا.

وسيتمكن المواطنون من التصويت حتى الساعة 17:00 بتوقيت تركيا، في الانتخابات التي ستجرى بين الرئيس التركي المنتهية ولايته، رجب طيب أردوغان ومرشح المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو.

وتم إنشاء أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في المجالس الانتخابية لـ 973 دائرة و1094 منطقة في جميع أنحاء البلاد للانتخابات التي سيتم فيها تحديد رئيس تركيا الذي سيحكم البلاد لمدة 5 سنوات، وسيدلي أكثر من 60 مليون ناخب بأصواتهم في الانتخابات.