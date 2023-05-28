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الأحد 28 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غداً.. غلق مزلقان ميت نما بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت محافظة القليوبية، غلق مزلقان ميت نما، خط "، القاهرة - إسكندرية"، نظرًا لقيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإجراء صيانة للمزلقان، وذلك اعتبارًا من يوم غدًا الاثنين، وذلك حفاظًا على حركه سير القطارات.

وأشارت المحافظة في بيان لها اليوم، عن توفير البدائل التالية لعدم حدوث أزمة مرورية أو حوادث ومنها كوبري مشاة ميت نما (للمشاه)، وكوبري الشرقاوية (دخول وخروج)، وكوبري الدائري لعبور السيارات.

وفي وقت سابق، أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية تفقد خلالها مزلقان ميت نما، بعدما وردت العديد من الشكاوى لمنظومة الشكاوى بالمحافظة من الأهالي، حيث يقوم سائقي المركبات بعبور مزلقان ميت نما عكس الاتجاه مما يتسبب في الحوادث والتكدسات المرورية على الطريق الزراعي.

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