رئيس جامعة مطروح يستقبل رئيس الهيئة البرلمانية للمحافظة

استقبل الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، النائب المهندس صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لمحافظة مطروح، بحضور الدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر الحرم الجامعي في مدينة مرسى مطروح.

ورحب الدكتور مصطفى النجار بالمهندس صالح سلطان، مضيفًا أن اللقاء تناول مراحل تطور الجامعة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى، والاستماع إلى كافة وجهات النظر؛ بهدف الوصول بالجامعة إلى الهدف المنشود، والمكانة التي تستحقها بين الجامعات العملاقة.

وأشار النجار إلى أن اللقاء تناول دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي وخدمة إقليم مطروح ككل، موضحًا أن اللقاء يأتي ضمن اللقاءات التي تحرص عليها الجامعة للاستماع إلى المجتمع والتفاعل معه.

وشدد النائب صالح سلطان، على دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، مضيفًا أن دورها لا يقتصر على الجانب التعليمي والبحثي، مشيدًا بمنشآت الحرم الجامعي الجديد، والذي ظل حلم يراود أبناء المحافظة لعقود عديدة.