آمنة: خطوات جادة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بصورة لائقة

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تسعي بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات علي الاستمرار في تطوير جميع المراكز التكنولوجية علي مستوي جميع المحافظات وتقديم الخدمات بصورة سريعة ومبسطة للمواطنين بما يحقق رضاهم عنها .

وأضاف وزير التنمية المحلية خلال زيارته لمحافظ شمال سيناء اليوم الأحد أن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة يحظى بإهتمام كبير من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسى لما يمثله من أولوية فى خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوى فى عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط.

وأوضح آمنة أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لملف تطوير الخدمات بالمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات و رفع كفاءة الكوادر البشرية وتدريبهم على أعلى مستوى في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي حرص الدولة على اتخاذ خطوات تنفيذية جادة لتيسير حصول المواطن على الخدمات الحكومية بصورة لائقة ومميزة من خلال تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة أجهزة الدولة من خلال استراتيجيتها للتحول إلى المجتمع الرقمي القائم على تبادل وتكامل المعلومات.

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