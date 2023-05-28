«بالمجاني».. حمود الخضر يغني بالمصري من ألحان عزيز الشافعي

طرح المطرب الكويتي حمود الخضر، أغنية جديدة بعنوان «بالمجاني»، على قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، بالتزامن مع طرحها على المنصات الرقمية الموسيقية الأخرى.



أغنية «بالمجاني» من كلمات عمر طاهر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم، وتم تصويرها كفيديو كليب في القاهرة من إخراج إدريس خضر.



تميز الكليب بإظهار أجواء القاهرة الدافئة والمشاعر الإنسانية المميزة بين الأهل والأصدقاء، وحققت الأغنية نسب مشاهدات عالية فور طرحها بموقع «يوتيوب».

تقول كلمات الأغنية:

"بالمجّاني

الراديو بيلعب لي أغاني

وعامل لي حفلة على مقاسي والناس نايمين

والجينز الحيلة مكفّيني ومخليني

ماشي واديّا في جيوبي جنب الڤتارين

والشاي في العصرية منعنع.. قلبي يلعلع

ويغير من الفُلّ في بلكونتي ورد البساتين

وأنا عايز إيه؟

أنا عندي كتير

أهلي وراضيين

وأصحاب حاضرين

ودي أغلى حاجات في الكون ببلاش

وجبال المال ما بتشتريهاش".

تعد أغنية «بالمجاني» أول أغنيات حمود باللهجة المصرية، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها فى عالم الموسيقى والغناء، خاصة بعد مشاركته المطرب العالمي ماهر زين في أغنية «تهيا» احتفالاً بكأس العالم 2022 في قطر، من كلمات طلال الخضر وأحمد اليافعي، إخراج حمزة جمجوم، ألحان ماهر زين وحمود الخضر، توزيع ماهر زين، وحصوله على مشاهدات قياسية بأغنيته الرمضانية الشهيرة «مرحب مرحب يا هلال»، بالإضافة إلى النجاح الكبير الذي حققته أغنيته «كن أنت»، من ألبوم «أصير أحسن» وحققت انتشارًا واسعًا لتصبح ثالث أكثر الأغاني العربية مشاهدة في عام 2015، وحصدت أكثر من 302 مليون مشاهدة على يوتيوب، كما تصدرت الأغنية المرتبة الأولى بـ iTunes ، بالإضافة إلى النجاح الكبير الذي حقق له شهرة واسعة وهو غنائه تتر البرنامج التلفزيوني الشهير «خواطر 5» تقديم الإعلامي أحمد الشقيري على قناة MBC.