تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية.. فيديو

كشف الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، اليوم.

وقال “زايد” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هذا المجلس عُقد للمرة الأولى هذا العام، وهو مكون من 28 فردًا يمثلون قامات من مصر وخارج مصر؛ من المهتمين بالثقافة.

وتابع أن الاجتماع شارك به 16 شخصًا من عدة دول إلى جانب مصر، كما حضر عدة وزراء، ومحافظ الإسكندرية، موضحًا أن الرئيس السيسي قدّم الدعم الكامل للمجلس؛ من أجل تطوير مكتبة الإسكندرية؛ لكي تواكب العصر الحالي.

وأضاف الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن أعضاء المجلس عرضوا رؤيتهم المستقبلية من أجل تطوير التكنولوجيا داخل المكتبة، ودعمها عملية التعليم والبحث العلمي، موضحًا أن مكتبة الإسكندرية مؤسسة عالمية تخدم جميع الشباب وعلى رأسهم المصريين؛ عبر برامج موضوعة.



