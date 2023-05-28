إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحري، بمحافظة جنوب سيناء، في تمام الساعة الخامسة مساء؛ اليوم الأحد، نظرًا لسوء الأحوال الجومائية، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 30-37 عقدة جنوبية شرقية وارتفاع الأمواج ما بين 4 - 6 متر، وحالة البحر مضطربة جدًا، وجرى إيقاف حركة الملاحة البحرية وجميع الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات لمديري الموانئ بإتخاذ التدابير الإحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ، لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

وجدير بالذكر، تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم الاحد، حالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية، وهناك نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة، وتتوقع هيئة الأرصاد سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على بعض المناطق بنسبة حدوث 60%، والعظمى بالمحافظة بلغت 34، والصغرى 24.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الغطاء السحابي يتجه شرقا ليؤثر علي سيناء والسواحل الشرقية وسلاسل جبال البحر الاحمر والمدن المطلة على خليج السويس والعقبة وشمال وجنوب الصعيد يصاحبه تساقط الأمطار تكون متوسطة ورعدية على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد في بيان لها، إلى أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تكون عناصرها الأساسية هى:-

١- نشاط الرياح المثيرة للرمال والاتربة.

٢- سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وتصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية، وسط توقعات بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة، وفترة شديدة من عدم الاستقرار.