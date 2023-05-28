"مصري" يطرح أغنية رومانسية جديدة بطريقة الفيديو كليب

أصدر المطرب مصري أغنيته الجديدة بعنوان "فراقها فارق" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب"، ولاقت الأغنية مشاهدة عالية وتفاعلاً كبيراً من قبل جمهور بمجرد طرحها على مختلف المنصات الرقمية.

الأغنية من كلمات إبراهيم، وألحان محمدي، وتوزيع موسيقي ياسر ماجد، مكس وماستر مهندس ياسر أنور، جيتار أحمد عيسي، ومن إنتاج شركة "Brife"، والكليب من إخراج تامر عوض.

كلمات الأغنية تقول: "فرقت معايا لما بعدت عنى ليه من بعدها ولا أي شيء بهتم بيه.. ياقلبي قولي إيه الحكاية مش قولت مش فارقة معايا بقا هو ده اللى أنا وأنت متفقين عليه؟".

من جانبه، قال "مصري" إن الأغنية تتميز بأسلوب غنائي يجمع بين الرومانسية والإيقاع الحديث، مما جعلها تلفت الأنظار وتلامس قلوب المستمعين، مشيراً إلي أن الأغنية تدور فكرتها حول تجربة الفراق وأثرها على الإنسان، وعن التحديات التي يمر بها الحبيبان في رحلتهما.

وأضاف أن أغنية "فراقها فارق"، هي الأغنية الخامسة من ضمن ألبومه الجديد" متركزيش"، موضحًا أنه استغرق وقتًا طويلاً في التحضير لهذا الألبوم والعمل على تفاصيله بعناية فائقة لكي ينال إعجاب الجمهور، متمنيًا أن يحظى الجمهور بتجربة استماع ممتعة مع هذه الأغنية الجديدة.

وعبر عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال التي تلقاها حول الأغنية، قائلًا: " أنا سعيد جدًا بالتفاعل الذي حققته أغنية (فراقها فارق) وبالحب الذي تلقيته من الناس، وأشكر كل الجمهور على دعمهم الكبير لي خلال مشواري، سأستمر في بذل قصاري جهدي لتقديم موسيقى تعبر عن مشاعرهم وعاطفتهم وتليق بمستواهم".



جدير بالذكر، أن "مصري" حقق نجاحاً كبيراً في وقت قصير من خلال أعماله سابقة، حيث تعاون مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين المشهورين، وقدم العديد من الأغنيات التي حصلت على نسب مشاهدات عالية، منهم أغنية" حالة عامة" و" حلوة وغيارة" و" بيت الوجع" و"لو بالنوايا" و "زنانة" و"فتحت بابها" و"خاينين" و"قبلة حياة" وغيرها.