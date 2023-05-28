"نقل النواب" توافق على موازنة وزارة النقل للعام المالي 2023/2024

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024 فيما موازنه ديوان عام وزارة النقل، وبحضور ممثلي وزارة النقل، وبحضور ممثلي وزارة المالية، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

واستعرض اللواء محمد السيسي رئيس ديوان عام وزارة النقل والمواصلات، الخطوط العريضة لموازنة ديوان عام وزارة النقل، والتي بلغت إجمالي تقديرات موازنة الديوان 23/24 وصلت الي 673 مليون و655 ألف جنيه بزيادة عن العام الحالي 22/23: قدرها 629 مليون و509 ألف جنيه، بنسبة 1426%.

وأشار “السيسي” الي ان المستهدف ان يقوم ديوان عام وزارة النقل بتنفيذ عدد (4) مشروعات رئيسية بيانها كالتالي: -

1- مركز إدارة الازمات احتياجات النقل الي العاصمة الإدارية الجديدة

2- وحدة سلامة النقل بالسكة الحديدة المنشأة حديثًا.

3- بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات والمرحلة الثانية من المنظومة الجغرافية.

4- تطوير محطات السكك الحديدة “المرحلة الاولي" مبادرة حياه كريمة.



جاء ذلك خلال مناقشة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، موازنة

ديوان عام وزارة النقل للعام المالي الجديد 2023- 2024.