الجولة الأخيرة.. اليونايتد يهاجم فولهام بالتشكيل الأساسي

أعلن إريك تين هاج المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فولهام، وذلك بعد قليل على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء تشكيل فريق مانشستر يونايتد كالتالى:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: دالوت، لينديلوف، ماجواير.

خط الوسط: مالاسيا، فريد، كاسيميرو، سانشو.

خط الهجوم: فرنانديز، جارناتشو، راشفورد.



فيما جاء تشكيل فولهام كالتالي: لينو، تيتي، توسين، ديوب، روبنسون، بالينيا، لوكيتش، كارني، ويلسون، متروفيتش، ويليان.



وأشرك مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج، تشكيلة قوية، رغم أن مباراة في غاية الأهمية تنتظر الفريق مساء السبت المقبل، أمام مانشستر سيتي، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

