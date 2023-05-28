ads
الأحد 28 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الجولة الأخيرة.. اليونايتد يهاجم فولهام بالتشكيل الأساسي

اليونايتد
اليونايتد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن إريك تين هاج المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره فولهام، وذلك بعد قليل على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
 جاء تشكيل فريق مانشستر يونايتد كالتالى:
حراسة المرمى: دي خيا.
خط الدفاع: دالوت، لينديلوف، ماجواير.
خط الوسط: مالاسيا، فريد، كاسيميرو، سانشو.
خط الهجوم: فرنانديز، جارناتشو، راشفورد.

فيما جاء تشكيل فولهام كالتالي: لينو، تيتي، توسين، ديوب، روبنسون، بالينيا، لوكيتش، كارني، ويلسون، متروفيتش، ويليان.
 

وأشرك مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج، تشكيلة قوية، رغم أن مباراة في غاية الأهمية تنتظر الفريق مساء السبت المقبل، أمام مانشستر سيتي، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
 

الجولة الأخيرة إريك تين هاج مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز فولهام