رولان لومباردى يكتب: الحكومة الفرنسية.. والإخوان.. ضرب «المحفظة» بداية جيدة لكن علينا أن نذهب أبعد من ذلك!

الأحد 28/مايو/2023 - 06:05 م

قررت الحكومة الفرنسية أخيرا أن تضرب بشدة محفظة منظمة الإخوان المسلمين الإسلامية وحددت الإدارة العامة للأمن الداخلى «DGSI» ما لا يقل عن عشرين صندوق وقف مشكوك فيه مرتبط بالإسلام السياسى وبعد تحقيقات طويلة ودقيقة، تم بالفعل تعليق ثمانية من الأموال العشرين المستهدفة، أربعة منها تظهر بالفعل أدلة على استدعاء قضائى مع الرغبة فى حلها، إنها بداية جيدة ولكن لا يزال هناك الكثير للقيام به فى هذا المجال.

وما زلنا نكررها باستمرار: الإخوان المسلمون لديهم نفس المصفوفة الأيديولوجية مثل القاعدة وداعش. يجب أن نتذكر دائما أن كوادر القاعدة فى معظمها بدأوا انخراطهم السياسى داخل الإخوان. لذلك فإن الأساليب «العنيفة للجهاديين السلفيين والسلميين المشبعة بالتقية للإخوان» هى التى تختلف من أجل إقامة شريعة مطلقة وثيوقراطية إسلامية أو حتى خلافة جديدة!

لسوء الحظ، لا يزال أعضاء هذه المنظمة السياسية والدينية المتطرفة يتم تقديمهم من قبل بعض الخبراء الغربيين، بدافع السذاجة أو الأيديولوجية، على أنهم إسلاميون معتدلون.

لكن المختصين الحقيقيين فى الأمر سيقولون لك: «الإسلام المعتدل غير موجود!»

لذلك، بهذا المعنى، لن نتوقف عن تكراره، أن جماعة الإخوان المسلمين القومية بالتأكيد أكثر خطورة من الإرهابيين لأنهم انتشروا، كما يقول جيل كيبيل بحق، نوعا من الجهاد الجوى فى العالم العربى والعالم الإسلامى وفى أى مكان آخر.

تزايد تهميش جماعة الإخوان المسلمين فى العالم العربى

بفضل الربيع العربى، حاول الإخوان المسلمون الاستيلاء على السلطة، سلميا أو بطرق أخرى، فى العديد من العواصم العربية المتضررة من الثورات، وبعد أكثر من عشر سنوات كل ذلك كان مصيره الفشل الذريع!

فى عام ٢٠١٩، خلال التظاهرات الجديدة والمتعددة فى المنطقة، فشل الإسلاميون فى فرض أنفسهم فى السودان، أطاحت أعمال الشغب بشقيقها المسلم عمر البشير فى الجزائر، رفض شباب الحراك الجزائريين بشدة أن ينضم إلى مواكبهم السلفيين والجماعات المقربة من الإخوان.

وخلال هذه الفترة حتى ملالى إيران لم ينجحوا فى وضع أحد بيادقهم فى بغداد خلال الانتخابات التى نظمت فى أعقاب الاضطرابات العراقية، وفوق كل شيء، فإن ما يحدث اليوم فى إيران، مع الغضب الشعبى المستمر ضد النظام الثيوقراطى، يخضع للتدقيق من قبل جميع الشباب العربى.

وبالمثل، فإن المظاهرات الإسلامية المناهضة لفرنسا فى العالم العربى فى عام ٢٠٢٠، عقب إعادة نشر رسوم تشارلى، والتى أثارتها المخابرات التركية بأموال أصدقائنا الأعزاء من قطر!، لم تثر الحشود وتلاشت.

فى السنوات الأخيرة، شهدنا شكلا خجولا، لكنه حقيقى، من الإلحاد التدريجى للشباب العربى، يبدو أن الإسلاميين لم يعد لديهم الريح فى أشرعتهم، لقد كانت مشاكل الإخوان لبعض الوقت فى مجال الأعمال التجارية، فضلا عن القضاء على أراضى داعش.

ومع ذلك، فإن أيديولوجية داعش والقاعدة لم تمت، ولا يزال بإمكانها ضرب الدول الضعيفة، كما رأينا، مثل أفريقيا أو أوروبا، أما الإخوان المسلمون، فيعتبرون منظمة إرهابية من قبل العديد من دول المنطقة العربية الإسلامية - مصر والإمارات والسعودية وسوريا والبحرين ومؤخرا جزر القمر، فى الواقع، هم يعرفون من يتعاملون معه ولا يمكن أن يشتبه بارتكابهم الإسلاموفوبيا.

فى يوليو ٢٠٢٠، حتى فى الأردن، أصدرت محكمة النقض، وهى أعلى سلطة قضائية، حكما بحل جماعة الإخوان المسلمين فى البلاد، على الرغم من حصولها على الأغلبية فى البرلمان الأردنى، فى المغرب، بعد عشر سنوات من وصول حزب العدالة والتنمية «PJD» إلى السلطة - الحزب الإسلامى الوحيد المرخص له - عانى الإخوان المغربيون من اهتراء السلطة ثم مروا بسلسلة من الأزمات الداخلية والانتخابات المريرة، الهزائم تسيطر عليها الخدمات الخاصة للملك بإحكام، لا يمكن للإسلاميين المساس بها، لأنه مثل الملك الهاشمى، هو من نسل النبى، لم يتمكنوا حتى من معارضة التطبيع الرسمى للمملكة مع الدولة اليهودية «اتفاقيات إبراهيم»، الأمر الذى أساء إلى مصداقيتهم إلى حد كبير مع مناصريهم، أخيرا، فى تونس، نجح قيس سعيد والمجتمع المدنى بشكل منهجى وأخيرا فى إزاحة راشد الغنوشى وحزبه الإسلامى النهضة من السلطة والبرلمان.

ومع ذلك، حتى لو كانوا مهمشين وضعفاء للغاية، يجب قبل كل شيء عدم الاستهانة بهم. لأنهم ما زالوا فى كمين فى كل مكان، يستثمرون الشبكات الاجتماعية، بينما ينتظرون وقتهم وجولة جديدة من الينابيع العربية التى يمكن أن تعود للظهور بسبب السياق الحالى للأزمة الاقتصادية العالمية.

اختراق على نطاق واسع

فى فرنسا وأوروبا

وبغض النظر عن العالم العربى، بدأت دول أخرى تدرك الخطورة العالمية المترامية الأطراف لهذه المنظمة، مثل باراغواى قبل بضعة أشهر!، ولكن قبله أيضا مع روسيا تم حظر الوهابية السلفية والإخوان المسلمين هناك منذ التسعينيات.

فى أوروبا، كان لدولة واحدة فقط، النمسا، الشجاعة لتقرر، بعد هجمات فيينا فى عام ٢٠٢٠، إدراج هذه الأخوة السياسية والدينية فى قائمة المنظمات الإرهابية!

فى أماكن أخرى، فى فرنسا وبلجيكا وألمانيا على سبيل المثال، فإن الأخوان وجمعياتهم راسخة ويعيشون فى سعادة مثل الأسماك فى الماء.

فى أوروبا، حيث لجأ عدد كبير من المديرين التنفيذيين للإخوان المسلمين من العالم العربى فى بعض الأحيان إلى وضع اللاجئين السياسيين!، تستخدم جماعة الإخوان ضعف الديمقراطيات الغربية المريضة لأخذ السلطة بطريقة أو بأخرى من خلال الثقافة أو حتى الاقتصاد، أولا، قبل الاستثمار فى السياسة على المستوى المحلى «وذات يوم من يدرى؟ على المستوى الوطنى» ثم الأمن الداخلى، بينما استمروا فى تطوير نفوذهم مع جمعياتهم الخاصة أو داخل الحركات المجتمعية وخاصة الجامعات الأوروبية والأمريكية وكذلك بعض الأحزاب السياسية، التى اخترقوها على نطاق واسع، ساعد فى ذلك أبنائهم المفيدون الذين هم مناضلو حركة Woke وغيرهم من اليساريين الإسلاميين.

فى فرنسا، لا تتوقف خدماتنا الأمنية وبعض الخبراء الحقيقيين مثل جيل كيبيل وبرنارد بوجييه وفلورنس برجو بلاكلر كلهم لهم مؤلفات مهمة ومتعددة فى هذا المجال.

كما يذكرنا استطلاع لوفيجارو: «على المستوى الوطنى، لا يزال مسلمو فرنسا MF، الهيئة التى كونت اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا UOIF فى عام ٢٠١٧، يرفضون رسميا، مثل منظمة CEM، أى اتصال مع الإخوان.

ووفقا للاستخبارات الإقليمية، يوجد لدى هيئة مسلمى فرنسا MF من ٥٠٠٠٠ إلى ٥٥٠٠٠ مؤيد مع ١٣٠ إلى ١٥٠ مكانا للعبادة و١٨ مبنى تعليميا تابعا بشكل مباشر وحوالى ٢٨٠ حركة ورابطة محلية، ولا ننسى أيضا الشبكة التعليمية التى تنتقل من الكليات والمدارس الثانوية إلى التعليم العالى، مع المعاهد الأوروبية للعلوم الإنسانية، عبر اتحاد وطنى للتعليم الإسلامى الخاص، تم إنشاؤه فى عام ٢٠١٤.

استهداف «المحفظة».. دائما حل جيد





لذلك، لا يسعنا إلا أن نرحب بمبادرة الحكومة الفرنسية لضرب المكان المؤلم «المحفظة!»

فى المجموع، تم بالفعل تجميد ما يقرب من ٢٥ مليون يورو فى صناديق الهبات المختلفة، كما يكشف مصدر مطلع لـ Le Figaro، من السابق لأوانه قياس النتائج الملموسة للجمعيات، حيث إن العوائق حديثة العهد وهذه الهياكل تستفيد من مصادر أخرى لتمويلها الحالى، ومع ذلك، يؤكد مسئول تنفيذى من وزارة الداخلية: "وزن العقبات يقاس بالفعل من قبل بعض المسئولين التنفيذيين فى جماعة الإخوان المسلمين الذين يتحدثون عن ذلك، فى السر والعلن.

كما نعلم، فإن تهديد الإرهاب أو العنف الناجم عن النزعة الانفصالية الإسلامية سوف يستمر ما دامت المصفوفة الأيديولوجية التى تغذيها موجودة ولذلك سيكون من المناسب تقليص نفوذ الإخوان بسرعة من خلال تجريم وحظر تنظيم الإخوان المسلمين بكل أشكاله ومع كل الجمعيات التابعة له كما رأينا، عدد من الدول العربية.. كل ذلك من شأنه أن يمنعها من العمل على أراضينا وبالتالى يجعلها غير فعالة، من خلال تهميشها وحرمانها من أتباع محتملين جدد وكذلك مستحقات جديدة.

لكن هذا هو المكان الذى يقرص فيه الحذاء لأن الأخوة لا تزال غنية جدا بفضل المساهمات والتبرعات التى قدمها مئات الآلاف أو حتى الملايين من أتباعهم وأعضائهم والمتعاطفين معهم فى جميع أنحاء العالم وأيضا بفضل الدعم السياسى والمالى لبعض البلدان، قال نابليون ذلك للحروب التقليدية ولكن الشيء نفسه ينطبق للحروب الأيديولوجية أو النفسية لكسبها تحتاج إلى ثلاثة أشياء: الذهب والذهب والذهب! المزيد من المال، مزيد من الصراع!

هذا ما فعله محمد بن سلمان على وجه التحديد من خلال قطع الطعام بطريقة وحشية وتاريخية لجميع التنظيمات السلفية المتطرفة والمريبة فى المنطقة ولكن أيضا على المستوى الدولى من خلال عمليات التطهير داخل عالم الرابطة الإسلامية وقبل كل شيء، من خلال القضاء على الإقطاعيين العظماء فى المملكة الذين لعبوا دورهم فى هذا المجال، واليوم، لا يتسامح ولى العهد إلا مع الحركات الهادئة الأكثر صرامة للوهابية مثل المداخلة.

بدون المال، لم يعد بإمكان الإخوان المسلمين الاستمرار فى هذه الحرب الأيديولوجية التى يشنونها ضد الغرب ولكن أيضا ضد العالم الإسلامى، لذلك يجب ضرب المحفظة، التى تستهدف بنك التقوى والحسابات المصرفية المجهزة جيدا لقادة الإخوان فى الملاذات الضريبية.

وبالمثل، إذا لم تكتشف الإدارة العليا لجماعة للإخوان المسلمين، خلال العامين الماضيين، أى تمويل للإخوان المسلمين من دول الخليج، فى أعقاب الرسائل المرسلة على أعلى مستوى، فلا بد من استمرار الضغط على دول أجنبية معينة، وهنا نتذكر ما قاله آلان شوييه الرئيس السابق فى جهاز المخابرات الأمنية: «إعادة فحص علاقاتنا الدبلوماسية مع سلطات الدولة - التى تستغل الانفصالية الإسلامية أو حتى الانفصالية المجتمعية لأغراض سياسية داخلية – لا يعتبر مسألة قطيعة معهم ولكن يجب اتخاذ جميع الوسائل والإجراءات لإقناعهم بأن تلك الطريقة التى يستخدمونها ستكلفهم كثيرا جدا بشكل أكبر الأرباح التى يفكرون فيها».

معلومات عن الكاتب:

رولان لومباردى رئيس تحرير موقع «لو ديالوج»، حاصل على درجة الدكتوراه فى التاريخ، وتتركز اهتماماته فى قضايا الجغرافيا السياسية والشرق الأوسط والعلاقات الدولية وأحدث مؤلفاته «بوتين العرب» و«هل نحن فى نهاية العالم» وكتاب «عبدالفتاح السيسى.. بونابرت مصر».. يتناول، فى افتتاحية العدد، القرار الأخير للحكومة الفرنسية الذى قطع الطريق على تمويل الإخوان المسلمين فى فرنسا.

