الجولة الأخيرة.. تشكيل هجومى لأرسنال أمام وولفارهامبتون فى الدورى الإنجليزى

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفنى لفريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره وولفارهامبتون، وذلك بعد قليل على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الأخيره من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.



ويخوض أرسنال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: بنجامين وايت، غابرييل ماجاليس، جاكوب كيويور.

خط الوسط: مارتن اوديجارد، جورجينهو، جرانيت تشاكا، توماس بارتي.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، غابرييل خيسوس، لياندرو تروسارد.



ويحتل فريق آرسنال وصافة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 81 نقطة، بينما يقع وولفارهامبتون فى المركز الـ 13 برصيد 41 نقطة.