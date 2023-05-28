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الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الجولة الأخيرة.. تشكيل هجومى لأرسنال أمام وولفارهامبتون فى الدورى الإنجليزى

ارسنال
ارسنال
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أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفنى لفريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره وولفارهامبتون، وذلك بعد قليل على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الأخيره من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
 

ويخوض أرسنال اللقاء بتشكيل مكون من: 
حراسة المرمى: آرون رامسديل.
خط الدفاع: بنجامين وايت، غابرييل ماجاليس، جاكوب كيويور.
خط الوسط: مارتن اوديجارد، جورجينهو، جرانيت تشاكا، توماس بارتي.
خط الهجوم: بوكايو ساكا، غابرييل خيسوس، لياندرو تروسارد.
 

ويحتل فريق آرسنال وصافة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 81 نقطة، بينما يقع وولفارهامبتون فى المركز الـ 13 برصيد 41 نقطة.

الجولة الأخيرة الدوري الإنجليزي تشكيل فريقه ارسنال محمد النني