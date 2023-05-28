الدوري الإنجليزي.. صلاح يزين تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون في الجولة الأخيرة

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل اللاعبين الرسمي لمواجهة ساوثهامبتون، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ38 (الأخيرة) من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ساوثهامبتون المباراة على ملعب سانت ماري، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، واعتمد كلوب على الدولي المصري محمد صلاح لقيادة الهجوم إلى جانب روبرتو فيرمينو - ديوجو جوتا.

وتشهد المباراة مشاركة الحارس كويمين كيليهر بدلا من أليسون بيكر لأن المباراة تمثل تحصيل حاصل للريدز حيث حسم المركز الخامس والتأهل إلى الدوري الأوروبي، كما يشارك جيمس ميلنر وروبرتو فيرمينو للمرة الأخيرة قبل مغادرة الفريق في الصيف.

ويبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - جو جوميز - تسيميكاس.

خط الوسط: جيمس ميلنر - فابينيو - كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - روبرتو فيرمينو - ديوجو جوتا.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، فيما تأكد هبوط ساوثهامبتون إلى دوري الدرجة الأولى بعدما تذيل الترتيب برصيد 24 نقطة.

