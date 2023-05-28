نهائي دوري أبطال أفريقيا.. تزايد فرص حمدي فتحي باللحاق بمواجهة الوداد

تسود حالة من التفاؤل داخل الجهاز الفني لفريق الأهلي بشأن موقف حمدي فتحي من اللحاق بلقاء الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد المقبل .

وتعرض حمدي فتحي للإصابة في مران الفريق الأحمر أمس وخضع اللاعب لفحوصات طبية واجرى أشعة خلال الساعات الماضية لتحديد موقفه.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني لفريق الأهلي أن نتيجة الأشعة التي خضع لها حمدي فتحي جاءت مطمئنة وهناك تفاؤول في لحاق اللاعب بمباراة الذهاب أمام الوديد بالنهائي الأفريقي.

وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز" أن التشخيص النهائي للإصابة أظهر وجود التهابات في العضلة الخلفية وليس تمزق وأن حالة اللاعب مطمئنة إلى حد كبير وفرص مشاركته أمام الوداد كبيرة جدا.

وأشار المصدر إلى أن الجهاز الطبي للأهلي وضع برنامج استشفائي للاعب خلال اليومين المقبلين سيحسم موقفه من لقاء الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 4 يونيو المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، غدا الإثنين في الدوري الممتاز وبعدها يبدأ الفريق استعداداته لنهائي دوري ابطال أفريقيا أمام الوداد المغربي حيث يكون لقاء الذهاب في القاهرة يوم 4 يونيو بينما سيقام لقاء الإياب في المغرب يوم 11 من نفس الشهر.