وزير الرياضة يوجه باستمرار فتح مراكز الشباب لأصحاب المشروعات اليدوية

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، باستمرار فتح مراكز الشباب مجانًا لأصحاب المنتجات اليدويه والتراثية، ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم دون تحمل أي أعباء مالية، لخفض معدلات البطالة بين الشباب، وإيجاد وسيلة لإحياء تلك الحرف.



وأشار "صبحي" إلي أن التوسع في تسويق منتجات الشباب وإقبالهم على تبني مشروعات خاصة، وتحقيق دخل مناسب، يمثل دعم كبير لقطاع المنتجات اليدوية والحرفية من خلال تنفيذ معارض لتسويق منتجات الشباب أصحاب تلك المشروعات.

وفي هذا الاطار تم تنفيذ المرحلة الثانية من المعارض بمراكز الشباب بمحافظات "بني سويف، الدقهلية، الوادي الجديد، القاهرة، الجيزة"، بإجمالي (12) معرضًا، وبمشاركة (84) عارض وعارضة من أصحاب المشروعات خلال شهري إبريل ومايو 2023.