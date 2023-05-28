أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن حكام مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب، وضمت القائمة من مصر كلا من محمود ناجي حكم ساحة ، سامي هلهل حكم مساعد، ومحمود عاشور حكم فيديو.
تقام البطولة في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبلين، وجاءت نتيجة القرعة كالتالي: المجموعة الأولى: المغرب – غانا – منتخب الكونغو – غينيا، المجموعة الثانية: مصر – مالي – الكاميرون – النيجر.
ويتأهل أصحاب المراكز الـ3 الأولى في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً، إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.
البوابة سبورت
3 حكام من مصر يشاركون في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن حكام مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب، وضمت القائمة من مصر كلا من محمود ناجي حكم ساحة ، سامي هلهل حكم مساعد، ومحمود عاشور حكم فيديو.
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن حكام مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب، وضمت القائمة من مصر كلا من محمود ناجي حكم ساحة ، سامي هلهل حكم مساعد، ومحمود عاشور حكم فيديو.