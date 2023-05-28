توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة السويس وشركة مصر إيران للغزل والنسيج

استقبل الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس اليوم الأحد، علاء الدين شوقي محمد العضو المنتدب لشركة مصر إيران للغزل والنسيج “أحد شركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال”، الدكتور أحمد أبو الحسن مدير مركز التطوير المهني بالجامعة وفريق العمل بالمركز.

شهد رئيس الجامعة توقيع بروتوكول تعاون بين المركز وشركة مصر إيران للغزل والنسيج، بحضور مهندس محمد زكريا المدير الاداري لشركة مصر إيران للغزل والنسيج، دينا جوهري نائب المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية، مارينا برسوم مدير المشروع عن جامعة السويس، الدكتور جوزيف سمير اخصائي الشراكات مع اصحاب الاعمال بالمركز.

وصرح رئيس الجامعة أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في ضوء سعي وزارة التعليم العالي لسد الفجوة بين الدراسة الاكاديمية واحتياجات سوق العمل من خلال تطوير قدرات ومهارت طلاب الجامعات المصرية، لذا فإن مركز التطوير المهني بجامعة السويس يحرص علي التعاون والتنسيق مع الشركات والمؤسسات التي تستطيع أن تسهم بشكل ايجابي في تقديم الخبرات العملية لطلاب الجامعة تمهيدا لتأهيلهم بالشكل الأمثل لسوق العمل.

ومن جانبه فقد أوضح مدير المركز أن هذا البروتوكول يقضي بقيام الطرفان بالتنسيق في مجال تدريب طالب وخريجي جامعة السويس بمختلف التخصصات الأكاديمية، بالاضافة الى تقديم فرص تدريب وفرص عمل لخريجين جامعة السويس على أن المركز بترشيح الطلاب المتميزين للالتحاق بهذه الفرص، كذلك السماح لرواد المركز بالقيام بزيارات ميدانية تحت إشراف الشركة للتعرف على طبيعة العمل والحياة المهنية ومتطلباتها، كما سيقوم المركز بتنظيم ندوات تعريفية داخل الجامعة أو من خلال أحد المنصات الإلكترونية موجهة للطلاب لتشجيعهم والتركيز على قصص النجاح.

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