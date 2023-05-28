حار نهارا على القاهرة الكبرى وأمطار علي سيناء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس غدا الإثنين، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة علي السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره علي السواحل الشمالية ومعتدل الحرارة على باقى الأنحاء.

ويشهد الإثنين نشاط رياح علي مناطق من جنوب سيناء وتكون مثير للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، غدا الإثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 والصغري 19، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 34 والصغري 22 ، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 26 درجة .