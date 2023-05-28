مصر تستعد للمشاركة في تنس الطاولة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023

تستعد اللاعبة ريم ماهر واللاعب وأحمد إبراهيم، لتمثيل مصر فى الأولمبياد الخاص في منافسات تنس الطاولة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023، ومعهم جهاز فنى مكون من سعيد حسب الله المدير الفني ويارا محمد المدربة.

وتنطلق منافسات تنس الطاولة في الألعاب العالمية للأولمبياد في الفترة من 17 وحتى 25 يونيو بمشاركة 170 دولة يمثلهم 7000 لاعب ولاعبه.

وتشارك في تنس الطاولة 27 لاعبا ولاعبة وشريكا من 13 دولة من دول المنطقة عبارة عن 25 لاعبا بالإضافة إلى شريكين وتقام المسابقات على صالة ميسي برلين.

وكانت اللجنة الفنية للرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي تضم عماد محى الدين مدير عام الرياضة والتدريب وشريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات قد كشفت عقب غلق باب التسجيل عن حصة كل دولة من دول المنطقة او الرياضات التي سوف تشارك فيها وعدد اللاعبين لكل رياضة.