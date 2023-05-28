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الأحد 28 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

“مياه الإسكندرية”: بروتوكول تعاون لتوصيل المياه للأسر الأكثر احتياجًا

اثناء توقيع الاتفاقية
اثناء توقيع الاتفاقية
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أعلن المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى مؤسسات التنمية في مجالات المشاركة المجتمعية لتوصيل المياه للمناطق والأسر الأكثر إحتياجاً بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح جابر ، أن الجمعية تتكفل بتوصيل المياه لـ 90 أسرة بقرية أبيس الأولي ( مشروع دراج المرحلة الثالثة )، وذلك كمرحلة أولى للتعاون بين الشركة و الجمعية.
وأكد رئيس شركة مياه الاسكندرية، الإهتمام بمجال المشاركة المجتمعية، حيث هناك إدارة متخصصة لتكون حلقة الوصل بين شركة مياه الشرب و المجتمع المدني، وساهمت علي مدار عدة  سنوات علي تحقيق عدد من الأهداف ، أهمها "المساهمة في تقليل عدد الوصلات الخلسة بالمناطق الفقيرة وتقليل فاقد المياه بمساعدة من المجتمع المدني السكندري  من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمتبرعين -  توصيل المياه بمختلف القري والمناطق الأكثر إحتياجاً بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع المجتمع المدنى.

وقال إن الشركة نجحت فى توصيل الوصلات المنزلية لعدد من الأسر الأكثر احتياجا بالعديد من المناطق خلال الفترة الماضية،و أن التعاون مع  المجتمع المدني من أجل الوصول بالخدمة لكافة مناطق وفئات المجتمع بمحافظة الإسكندرية، يأتى في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي  .

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IMG-20230528-WA0004
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