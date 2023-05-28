بنسبة نجاح 91.8%.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ بنسبة نجاح بلغت ٩١.٨ ٪، وذلك على هامش زيارته للمحافظة صباح اليوم الأحد، بحضور المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة.

وقام الوزير والمحافظ في إتصال هاتفي، بتقديم التهنئة للطالبة رفيدة أشرف عبد الوهاب من مدرسة القلمون الإعدادية الحاصلة على المركز الأولى على مستوى المحافظة، متمنيًا لها دوام التفوق والنجاح.

كما قدم وزير الإتصالات التهنئة أيضاً للطالبة، معلنًا عن منح الطالبة خط انترنت مجاني لمدة ٣ سنوات، تقديراََ من الوزارة لتفوقها وتشجيع المتفوقين بكافة المجالات.

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

0014

0015

0016

0017

0018

0019

0020

0021

0022

0023

0024

0025

0026

0027

0028

0029

0030

0031

0032

0033

0034

0035

0036

0037

0038

0039

0040

0041

0042

0043

0044

0045

0046

0047

0048

0049

0050

0051

0052

0053

0054

0055

0056

0057

0058

0059

0060

0061

0062

0063

0064

0065

0066

0067

0068

0069

0070

0071

0072

0073

0074

0075

0076

0077

0078

0079

0080

0081

0082

0083

0084

0085

0086

0087

0088

0089

0090

0091

0092

0093

0094

0095

0096

0097

0098

0099

0100

0101

0102

0103

0104

0105

0106

0107

0108

0109

0110

0111

0112

0113

0114

0115

0116

0117

0118

0119

0120

0121

0122

0123

0124

0125

0126

0127

0128

0129

0130

0131

0132

0133

0134

0135

0136

0137

0138

0139

0140

0141

0142

0143

0144

0145

0146

0147

0148

0149

0150

0151

0152

0153

0154

0155

0156

0157

0158

0159

0160

0161

0162

0163

0164

0165

0166

0167

0168

0169

0170

0171

0172

0173

0174

0175

0176

0177

0178

0179

0180

0181

0182

0183

0184

0185

0186

0187

0188

0189

0190

0191

0192

0193

0194

0195

0196

0197

0198

0199

0200

0201

0202

0203