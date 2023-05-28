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الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

بحضور حجازي.. محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 91.89%

اعتماد نتيجة الشهادة
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد
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 اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، نتيجة آخر العام للدور الأول للشهادة الإعدادية  للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 91.89%، وذلك بحضور  الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمهندس سيد عبد العزيز عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وهنأ الدكتور رضا حجازى هاتفيا الطالبة رفيدة أشرف عبد الوهاب الحاصلة على المركز الأول على المحافظة، معربا عن سعادته بهذا التفوق، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح.

 كما هنأ كل من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يجري زيارة للمحافظة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، الطالبة لحصولها على المركز الأول على المحافظة، معربين عن تمنياتهما لها بدوام التفوق والتوفيق.

 الجدير بالذكر أن ٥٠٢٢ طالبا وطالبة أدوا امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2022/2023.

الدكتور رضا حجازي الشهادة الاعدادية تيجة الشهادة الاعدادية محافظ الوادي الجديد