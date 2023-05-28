مؤسسة ياسر عرفات تحيي الذكرى الـ59 لتأسيس منظمة التحرير

أحيت مؤسسة ياسر عرفات اليوم الأحد، ذكرى تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، وذكرى الراحل أحمد الشقيري، ضمن برنامج "في الذاكرة الوطنية- رفاق الدرب"، في قاعة المنتدى بمتحف ياسر عرفات.

وعرضت المؤسسة فيلماً من إنتاجها بعنوان: "منظمة التحرير الفلسطينية (أحمد الشقيري) يستعرض سيرة الراحل الشقيري ومسيرته، وإسهاماته في بناء منظمة التحرير، وإسهاماته في العمل الوطني الفلسطيني والعربي، ومعرض صور يعرض أهم المحطات التاريخية في حياة الراحل أحمد أسعد الشقيري.

وشارك في إحياء الذكرى عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح، والمجلس الثوري وقادة فصائل العمل الوطني وحشد كبير من الجمهور.

وقال مدير عام مؤسسة ياسر عرفات أحمد صبح، إن هذه الفعالية تأتي ضمن برنامج "في الذاكرة الوطنية"، الذي تُنفذه المؤسسة للعام الثاني على التوالي، وتُسلط الضوء فيه على رموز وقادة من المؤسسين ورفاق درب الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وأوضح أن الهدف من البرنامج، إيصال رسالة إلى الأجيال الشابة، بأن تحمل رسالة الثورة والاعتزاز بها وما قدمه الشهداء القادة، وزرع الأمل في النفوس والاستمرار على نهج المقاومة حتى تحرير فلسطين.