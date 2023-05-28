محافظ الجيزة : توريد ٣٦ ألف طن من محصول القمح المحلي حتى الآن

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن توريد ٣٦ ألف و ٥٧٠ طن من محصول القمح المحلي موسم 2023 لأكثر من ١٣ شونة وصومعة بجميع قرى ومراكز المحافظة حتى اليوم وفقاً للخطة التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واستلام الأقماح من المزارعين والموردين بسهولة ويسر دون أية عقبات .

وأشار محافظ الجيزة إلى استمرار العمل وتقديم كافة التسهيلات والإجراءات أمام الموردين حتى الانتهاء من موسم التوريد في 30 أغسطس 2023 أو إنتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز لافتًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في هذا الملف الهام منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأضاف محافظ الجيزة أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل المحافظة هذا العام تصل إلى ١٩ ألف فدان بمختلف القرى والمراكز لافتاً إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتوريد المحصول وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظًا على سلامة المحصول بإعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة ومن أهم محاصيل الأمن الغذائي منوها إلى أن سعر الأردب بلغ 1500 جنيه زنة ١٥٠ كجم بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد 2023 بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي ودعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح أسعد منادي وكيل وزارة الزراعة بالجيزة أنه يتم تقديم كافة التسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية وتذليل كافة العقبات في سهولة ويسر وفقًا للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك مشيرًا إلى تم توريد ٢٠ طن و ٥٧٢ كجم بشون البنك الزراعي المصري و ١٥ الف و ١٧٧ طن للشركة القابضة للصوامع بالإضافة إلى ١٥ الف و ٩٧٨ طن لشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة و توريد ٥ الاف و ٣٩٤طن للشركة العامة للصوامع .