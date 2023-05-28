وفد الجامعة العربية يصل الصين للمشاركة في اجتماع منتدى التعاون العربي الصيني

وصل وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى مدينة تشنغدو بجمهورية الصين الشعبية للمشاركة في أعمال الدروة 18 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني، والدورة 7 للحوار السياسي الاستراتيجي العربي الصيني على مستوى كبار المسؤولين المقرر عقدهما يومي 29-30/5/2023.

يترأس وفد الأمانة المشارك في هذه الدورة السفير د. خالد منزلاوي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، وبمشاركة وزير مفوض د. محمد بن صديق مدير إدارة آسيا واستراليا والتعاون العربي الآسيوي، وزير مفوض رحاب عز الدين مديرة إدارة العلاقات الاقتصادية، والسيد وزير مفوض فؤاد بستنجي مسؤول ملف التعاون العربي الصيني.



عقب وصول وفد الأمانة العامة إلى مدينة تشنغدو، عُقد اجتماع تنسيقي عربي صيني بحضور سعادة السفير محمد عرفي المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية (الرئاسة الحالية للجانب العربي).

هذا ومن المقرر أن تبدأ الاجتماعات على مستوى كبار المسؤولين من الدول العربية والصين غداً الاثنين الموافق 29/5/2023 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 30/5/2023، تليها زيارة للوفود العربية إلى مقاطعة شينغيانغ الويغورية ذاتية الحكم.

