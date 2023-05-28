في اجتماع موسع.. محافظ دمياط ووفد سفارة سويسرا يناقشان مشروع "حينا"

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، آخر التطورات بمشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حيّنا " الذى يجرى تنفيذه بمنطقة الشعراء بدمياط، حيث جاء ذلك خلال اجتماعًا حضره اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وممثلي السفارة السويسرية فاليرى ليشتى مدير مكتب التعاون الدولى ومارك ألكسندر مدير برنامج بقسم تمويل البنية التحتية وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية رانيا هداية الممثل الإقليمى للدول العربية وعمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والتشريعات الحضرية وحامد حجازى مدير المشروع بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، وأيضًا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و مديرى الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وتناول الاجتماع استعراض مستجدات الموقف الخاص بالمشروع لتحقيق الأهداف التنموية الخاصة بإدارة الأراضى وإعادة ترتيبها من خلال منهجية محددة للتخطيط والتصميم الحضرى ودعم السياسات المتعلقة بها ورفع كفاءة البنية التحتية مما يحقق عائد تنموي تشاركي على الأهالى والإدارة المحلية ، وكذلك عرض ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة الماضية للتنفيذ وذلك بعد إعلان الشعراء منطقة إعادة تخطيط، والتى تضمنت أعمال المسح الميداني للمنطقة لإعداد الدراسات العمرانية و تعديل المخططات التفصيلية وحصر تراخيص البناء وملفات التصالح و كذلك خطة تنفيذ الرفع المساحى وذلك بالتعاون مع هيئة المساحة ،وفقًا للبروتوكول المبرم بين المحافظة والهيئة، وأيضًا ما حققته اللقاءات مع ملاك الأراضي لتفعيل دور المشاركة المجتمعية لتعريفهم بمراحل المشروع ،فضلاً عن الحصر الشامل لجميع الخدمات بالمنطقة.

وفى هذا السياق أيضًا، اطلعت " المحافظ " على نتائج تلك الخطوات، وكذا ما تم تحقيقه بمحور بناء القدرات الذى يُعد جزء أساسى من المشروع ، حيث تم تدريب العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة على نظم المعلومات الجغرافية" GIS " .

وفى هذا الصعيد، ناقشت " الدكتورة منال عوض " آليات التنفيذ وفقًا المخطط الزمنى والخطة الموضوعة بالتنسيق بين كافة الجهات، كما أكدت أهمية تضافر الجهود لتحقيق مستهدفات المشروع ورؤى التنمية المستدامة.

ويشار إلى أن مشروع " حيّنا " يتم تنفيذه بمحافظتى دمياط وقنا بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمراني و برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبتمويل مشترك بين الحكومة المصرية والحكومه السويسرية.