"اختياراتي مدمرة حياتي".. منشور غامض لأحمد سعد

نشر المطرب أحمد سعد، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، منشورا غامضا شارك به جمهوره.

وكتب سعد، رسالة مضمونها "اختياراتى مدمرة حياتى"، دون توضيح ما السبب ولما كتب ذلك.

وتفاعل الجمهور والمتابعون على المنشور ما بين السخرية والتوقع وجاءت أبرز التعليقات "انت اللى اخترت لبس الحفلة والحلق فى ودنك ادفع التمن بقى"، "يقصد سمية الخشاب على فكرة" ، "دى شكلها أغنيتك الجديدة" .

يشار إلى أن الفنان أحمد سعد كان قد تعرض لهجوم كبير وانتقادات واسعة، بعد حفله الأخير بالمملكة العربية السعودية حيث ظهر سعد يرتدى قميص شفاف وحلق فى أذنه، وهو ما أثار غضب كل المتابعين ورواد السوشيال ميديا.

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب كانت قد نشرت بعد الحفل تدوينة لها على صفحتها الشخصية على موقع التدوينات "تويتر" علقت فيها "وأنا أقول لبسى راح فين"، فى تلميح لها على قميص طليقها الفنان أحمد سعد الشفاف فى الحفل .