المثليون والمتحولون جنسيا في تركيا يخشون إعادة انتخاب أردوغان.. فيديو

عرضت فضائية" يورونيوز"، اليوم الأحد ، فيديو لعدد من أعضاء مجتمع المثليين الجنسيين ومزدوجي الهوية الجنسية والمتحولين جنسياً في تركيا وهم يعربون عن شعورهم بالقلق إزاء الإمكانية الكبيرة لإعادة انتخاب الرئيس الحالي المنتهية ولايته.

ويقول الطالب الجامعي إلكر أردوغان، البالغ من العمر 20 عاماً، إنه لطالما شعر بالتفرقة والكراهية تحت حكم زعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامي وذلك بسبب ميوله الجنسية.

ويضيف: "ولدت عندما كان حزب العدالة والتنمية في السلطة، ومنذ لحظة ولادتي، شعرت بالتمييز ورهاب المثلية والكراهية في عظامي ، جعلتني المدرسة أشعر بهذه الكراهية كثيراً، حتى عندما أسير في الأماكن العامة. لقد أخبروني دائماً أن هناك شيئاً ما خطأ في وأنني هامشي. وجعلوني أعتقد أنني كنت كذلك بالفعل".

ويصوت الناخبون الأتراك، اليوم الأحد ، في الدورة الثانية من الانتخابات التي سيتقرر بنتيجتها طي صفحة رجب طيب أردوغان أو استمرار حكمه، على أن يستهل في حال فوزه عقدا ثالثا على رأس البلاد.

ويخوض أردوعان الموجود في السلطة منذ عشرين عاما هذه الدورة الثانية غير المسبوقة في الانتخابات الرئاسية، في موقع الأوفر حظا في مواجهة الاشتراكي-الديمقراطي كمال كيليتشدار أوغلو.