جولات تفقدية في اليوم الثاني لامتحانات نهاية العام بجامعة جنوب الوادي

تواصلت امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الحقوق والصيدلة والعلاج الطبيعي بجامعة جنوب الوادي .

وفي ضوء توجيهات الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة بالمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات قام الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية بلجان الامتحانات بكليتي الحقوق والعلاج الطبيعي، بحضور الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق، والدكتور محمود الشاذلي عميد كلية العلاج الطبيعي.

وتابع نائب رئيس الجامعة حسن سير الامتحانات واطمأن من الطلاب على مستوى الاسئلة، مؤكدا توفير كافة سبل الراحة للطلاب

وأدى اليوم طلاب الفرقتين الثانية والرابعة بكلية الحقوق الامتحانات وعددهم 5089 طالب، بينما أدى الامتحانات 321 طالب بكلية الصيدلة، و537 بكلية العلاج الطبيعي في المستويين الثاني والخامس