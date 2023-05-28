أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ8 سفن حربية في البحر الأسود

الأحد 28/مايو/2023 - 03:14 م

أعلنت قيادة القوات البحرية الأوكرانية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسى لايزال يحتفظ بثماني سفن حربية فى مهمة قتالية فى مياه البحر الأسود قبالة سواحل شبه جزيرة القرم وبحر آزوف، ولكن لم يتم رصد أي حاملات صواريخ بينها.

وقالت القيادة - فى بيان - إنه "اعتبارا من 28 مايو الجاري، تتكون المجموعة البحرية لروسيا من سبع سفن فضلا عن سفينة أخرى في مهمة قتالية في بحر آزوف بينما عادت جميع ناقلات الصواريخ إلى محطاتها الأصلية".

ووفقا لقيادة العمليات الجنوبية، فإن التهديد بضربات صاروخية روسية لايزال مستمرا، حيث إن بضع ساعات كافية لإحضار حاملات الصواريخ إلى الخدمة القتالية، وغالبا ما تستخدم القوات الروسية الضربات الصاروخية بعد هجمات الطائرات بدون طيار من أجل زيادة الضغط على المدنيين، بحسب البيان.