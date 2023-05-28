البورصة تربح 9.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولي جلسات الأسبوع ، وزاد رأس المال السوقي بنحو 9.3 مليار جنيه ، مدفوعة بمشتريات المستثمرين العرب، ليسجل في الختام 1.115 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.52 %، ليغلق عند مستوى 17,131.45 نقطة، وكذلك مؤشر EGX50 بنسبة 1.57%، ليغلق عند مستوى 3,140.02 نقطة.

كما ارتفع المؤشر EGX70 بنسبة 3.15 % ليغلق عند مستوى 3,199.59 نقطة، وكذلك المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 1.57%، ليغلق عند مستوى 3,140.02 نقطة،

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.5 %، ليغلق عند مستوى 7,163.36 نقطة، كما صعد مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.78 %، ليغلق عند مستوى 20,513.24 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 1.54%، ليغلق عند مستوى 2,833.47 نقطة.

سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والاجانب الاتجاه البيعي ، مسجلين صافي بنحو 51.4 مليون جنيه، 41 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 191.5 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم بنحو 1.8 مليار جنيه، بعد التعامل على 1.1 مليار سهم، من خلال 92.2 ألف عملية منفذة.