كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بطمس أرقام لوحات إحدى السيارات بالقاهرة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات تداول منشور مصحوب بصورة على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، متضمناً قيام أحد الأشخاص بطمس أرقام لوحات إحدى السيارات ، بإجراء التحريات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد السيارة المشار إليها ومالكها وتبين أنه (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق).



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وبمواجهته أنكر إرتكابه الواقعة وأضاف بأن الصورة مفبركة وغير صحيحة وبالفحص تبين سلامة اللوحات والتراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.