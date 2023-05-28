"تشارلي" في موسم جدة من 2 ل 6 يونيو على مسرح الجلوبال

يستعد فريق عمل مسرحية "تشارلي" للسفر إلى السعودية لعرض المسرحية خلال فعاليات موسم جدة في الفتة من 2 يونيو وحتى 6 يونيو على مسرح "الجلوبال"، وذلك بعد عرض المسرحية خلال موسم الرياض ونجاحها الكبير، ومن ثم عرضها في القاهرة على مسرح "أركان" لمدة 5 عروض كانت جميعها كاملة العدد، ومن المقرر أن تعرض المسرحية في القاهرة بعد عودتها من السعوية مرة أخرى.

المسرحية بطولة كل من محمد فهيم، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، وعماد إسماعيل، ومنم إنتاج شركة "سي سينما برودشكنز" هاني نجيب وأحمد فهمي، بالإضافة إلى خمسين فنانا آخر من الممثلين الشباب والراقصين، تلحين لـ إيهاب عبد الواحد، والتوزيع لـ نادر حمدي، وتصميم الاستعراضات عمرو باتريك، ملابس ريم العدل، ديكور حازم شيل، إكسسوارات دكتور محمد سعد ومن تأليف مدحت العدل وإخراج أحمد البوهي.

وعلى صعيد آخر انتهت شركة "سي سينما برودكشنز" من تصوير فيلم "وش في وش" الذي من المقرر عرضه خلال موسم الصيف وهو من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، خالد كمال، محمد شاهين، أسماء جلال، أحمد خالد صالح وأنوشكا وإخراج خالد الحلفاوي، وتستعد الشركة أيضاً لتصوير أخر مشاهد فيلم "شماريخ" من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل وخالد الصاوي ومصطفى درويش وكتابة وإخراج عمرو سلامة.