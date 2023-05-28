التموين: طرح 1500 عجل يوميا على مستوى الجمهورية

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 195 جنيها للكيلو ويتم طرح 1500 عجل يوميا على مستوى الجمهورية من خلال شركات المجمعات الاستهلاكية فى محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية ومنافذ شركات الجملة فى باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى، يتم استيراد العجول السودانية حية ويتم ذبحها فى ابو سنبل وتوزيعها طازجة على منافذ وزارة التموين

وقالت هالة غريب مدير مديرية تموين الجيزة إنه يتم ضخ ١٥٠ راس ماشية يومآ، بواقع نصف طن لكل مجمع استهلاكى يوميا مع إمكانية زيادة الطرح قبل عيد الأضحى، مشيرا الى أن المديرية تشن ٢٠ حملة رقابية يوميا ما بين القمح والسلع التموينية والسلع الغذائية الحرة والأنشطة التجارية جاء ذلك خلال جولة اليوم بمجمع أحمد عرابي الاستهلاكي.

وطالبت غريب المواطنيين بالتواصل مع مديرية التموين للابلاغ عن اى مخالفة او ارتفاع فى الأسعار او سلع غير جيدة من خلال الأرقام الرسمية المدونة على موقع مديرية التموين الالكترونى وهناك حملات مشتركة يوميا ما بين التموين والصحة والطب البيطري للحفاظ على صحة المواطنيين .

وأشارت إلى أنه يوجد ٣٢ سيارة متنقلة لطرح اللحوم فى المناطق التى لا تتواجد بها المجمعات الاستهلاكية، مؤكدة أن المجمعات الاستهلاكية تطرح الدواجن المجمدة بسعر ٨٥ جنيها للكيلو واللحوم المجمدة بخلاف اللحوم الطازجة بسعر ١٦٠ جنيها.

وأكدت أنه سيتم طرح اللحوم الضأن قبل عيد الأضحى منها المجمد ومنها الطازج فضلا عن اقامة شوادر العيد لطرح الخراف الحية.