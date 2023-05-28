لليوم الثالث على التوالي.. استمرار إيقاف نشاطات البالون الطائر بالأقصر بسبب تقلبات الجو

استمر قرار إيقاف كافة نشاطات ورحلات البالون الطائر بسماء محافظة الأقصر اليوم الأحد، لليوم الثالث على التوالي وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية من نشاط الرياح المحملة بالأتربة وشدتها واتجاهها ناحية الشرق، وهو ما يمنع تحليق الرحلات، حيث تقرر إلغاء الرحلات بالكامل.

وقررت سلطات مطار البالون الطائر بغرب مدينة الأقصر، إيقاف رحلات البالون في إشعار أرسلته لكافة شركات البالون الطائر بالأقصر، ومنعتها من الطيران والخروج من أرض مطار البالون الطائر بالبر الغربي في الأقصر، وذلك نتيجة الطقس المتقلب وشدة سرعة الرياح التي لا تسمح بتحليق البالون، ما دفع بهيئة الطيران المدني والشركة المصرية للمطارات بوقف الرحلات اليوم.

وتفرض سلطات مطار البالون الطائر بغرب مدينة الأقصر قواعد صارمة للمحافظة على أمان وسلامة رحلات البالون الطائر، خصوصا مع تزايد الإقبال عليها من السائحين والذين جعلوها على رأس أجندتهم السياحية لمدينة الأقصر.

وشهدت محافظة الأقصر، على مدار اليوم تجمعا كبيرا للسحب الكثيفة في سمائها مما أدى إلى حجب أشعة الشمس مع نشاط كبير للرياح المحملة بالأتربة والرمال والغبار على كافة أنحاء المحافظة.

وأعلنت محافظة الأقصر، منذ أمس السبت، رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى مراكز ومدن المحافظة لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بناء على تقرير هيئة الأرصاد الجوية وذلك حتى تحسن الأحوال الجوية.

ورفعت المحافظة، درجة الاستعداد بين كافة المديريات والجهات المعنية مع حالة انعقاد مستمر لغرفة العمليات المركزية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لتلقي أي بلاغات محتملة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

وأصدر محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة.