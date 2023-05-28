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الأحد 28 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 1056 لتر زيت سيارات مجهول المصدر بالشرقية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت إدارة تموين أبو كبير برئاسة محمد محيي مدير الادارة بحملة تفتيشيه واثناء سير الحملة على طريق ابو كبير المناسترلي تم إيقاف سيارة ربع نقل محملة بزيت سيارات وبالفحص تبين أنها بدون فواتير ، وتم التحفظ على 42 جركن زيت سيارات 20 لتر  و24 جركن زيت سعة 5 لتر و96 جركن سعة لتر وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم ( 6973 ) جنح مركز ابو كبير وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال سائق السيارة.

الشرقية اخبار الشرقية -الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية