وزير الاتصالات يمنح الأولى على الإعدادية بالوادي الجديد خط إنترنت مجاني

منح المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، الطالبة الحاصلة على المركز الأول في الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة خط إنترنت مجاني.

فيما اعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني لعام 2022/ 2023.

وكان قد زار وزير التربية والتعليم محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، لتفقد ومتابعة عدة مشروعات تعليمية بالمحافظة ومتابعة سير امتحانات التعليم الفني وانتقال مديرية التعليم بالمحافظة لمجمع المصالح الحكومي شمال مدينة الخارجة.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد أنه يزور كل من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح الأحد، لتفقد وافتتاح مشروعات خدمية بمحافظة الوادي الجديد.

وبدأت زيارة وزير التربية والتعليم لمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، الساعة 9.30 صباح الأحد، تبدأ بتفقد مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية كنموذج للتعليم الفني يعمل بالطاقة الشمسية، بعدها تفقد المدرسة اليابانية ومشروع إنشاء مدرسة الخارجة للغات المتميزة المتكاملة.

كما تفقد مراجعات نهائية للمواد الدراسية بنظام الاون لاين بمدرسة الخارجة الثانوية العامة، ثم يتفقد سير الامتحانات بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية.

بينما بدأت زيارة وزير الإتصالات الساعة 12.30 ظهر الأحد، بزيارة المجمع الحكومي المميكن شمال مدينة الخارجة، أعمال ربط الإتصالات للمجمع بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثم تفقد حديقة 30 يونيو وغرس نخلة بها ضمن مبادرة النخيل التي تنفذها المحافظة.

كما يتفقد قاعة التدريب بمكتب بريد السلام بعد التطوير، بينما يفتتح وزير الاتصالات البوابة الرقمية ومركز إبداع مصر الرقمي في المبنى الملحق للديوان العام، ويفتتح بعدها مدرسة we لتكنولوجيا الاتصالات، بينما يتفقد مدرستي الصم والبكم والتربية الفكرية وبعدها يتفقد مشروع العلاج عن بعد بمستشفى الخارجة التخصصي.