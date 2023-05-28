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الأحد 28 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إلغاء حكم حبس المراهق المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي

نجل الإعلامية رضوى
نجل الإعلامية رضوى العوضي
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قضت محكمة جنايات القاهرة بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من الطفل المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي، في حادث تصادم، على الحكم الصادر ضده بالحبس 6 أشهر وإلغاء حكم حبسه وإلزامه بأعمال خفيفة في الشارع التي تفيد المجتمع وتعزز في نفسيته الإحساس بالانتماء والمسئولية، وبما يطور شخصيته ويحافظ على كرامته ولا يضر نفسه، وتكليفه بأعمال النظافة والتجميل بالأماكن العامة لمدة سنة.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بمنطقة التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث.

وتبين من خلال الفحص أن المصاب يدعى يوسف في العقد الثاني من العمر وأصيب بكسور بعدما صدمته سيارة يقودها مراهق، وتم التحفظ على المتهم، ونقل المصاب إلى المستشفى.

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