التموين طرح 1000 كيلو من اللحوم بالمجمعات

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح اللحوم السودانية الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بسعر ١٩٥ جنيها للكيلو .بلغت كمية اللحوم التى يتم طرحها يوميا ١٥٠٠ عجل على مستوى الجمهورية من خلال شركات المجمعات الاستهلاكية فى محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية ومنافذ شركات الجملة فى باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى، يتم استيراد العجول السودانية حية ويتم ذبحها فى ابو سنبل وتوزيعها طازجة على منافذ وزارة التموين.

وقالت أمل دوابة العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية أن وزارة التموين تتعاقد حاليا مع ٦ مناشئ للحوم بخلاف دولة السودان تحسبا لأى تطورات فى الحرب السودانية لتأمين احتياجات المواطنيين من اللحوم مع قرب عيد الاضحى.

وأكدت أن العجول السودانية فور وصولها إلى مصر تخضع للكشف الطبى من خلال فريق من الأطباء البيطرين وتضم شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بمفردها ٨ أطباء بيطريين جاء ذلك خلال جولة اليوم بمجمع أحمد عرابي الاستهلاكي.

أوضحت "دوابة " أن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية طرحت ١٥٠ عجل اى ٣٠٠ "شقة" ،"الشقة" الواحدة يتراوح وزنها من ٨٠الى ١٠٠ كيلو جرام وهناك بعض المجمعات يصل الطرح فيها إلى ١٠٠٠كيلو يوميا حسب إقبال المواطنيين موضحة ان كل فرد من حقه شراء ٢ كيلو فقط حتى يستطيع اكبر عدد من المواطنيين شراء اللحوم وسوف تتضاعف الكميات قبل عيد الأضحى.

وأشارت إلي أن عدد المجمعات الاستهلاكية التى تضم أقسام للحوم يصل إلي ٨٠٠ مجمع فى محافظة القاهرة.

ولفتت إلى أن المجمعات الاستهلاكية تطرح الدواجن المجمدة بسعر ٨٥ جنيها للكيلو واللحوم المجمدة بخلاف اللحوم الطازجة بسعر ١٦٠ جنيها وسوف يتم طرح اللحوم الضأن قبل عيد الأضحى منها المجمد ومنها الطازج

وأكدت أنه لم يتم تحديد سعر كيلو الضأن "القائم" مؤكدة أنه من المقرر إقامة الشوادر فى الخامس من يونيه القادم وجارى حاليا استخراج تصاريح إقامة شوادر الخراف وحاليا يوجد غرفة عمليات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية مسئولة عن تدبير اللحوم للمواطنيين خاصة مع قدوم عيد الاضحى.

وعن طرح الخضروات والفاكهة فى المجمعات الاستهلاكية قالت دوابة أن شركة النيل قامت بتشكيل لجنة من ٨ أفراد مسئولة عن التعاقد على شراء الخضروات والفاكهة ويوميا ينتقل اعضاء اللجنة إلى سوق العبور للتعاقد على أفضل أنواع الخضار والفاكهة وذلك منذ الثالثة عصرا حتى السادسة صباحا لمتابعة الاتفاق وتحميل البضاعة على السيارات ثم تتم عملية التغليف فى الشركة مع وضع هامش ربح قليل للغاية لذا نجد أن أسعار المجمعات اقل بكثير من السوق على مستوى جميع الأصناف.