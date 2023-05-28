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الأحد 28 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

25 يونيو.. الحكم في دعوى الأهلي لحل لجنة الانضباط

أرشيفيه
أرشيفيه
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تقدم المستشار القانوني للنادي الأهلي بطلب تنازل رسمي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوى المقامة من النادي لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم علي خلفية إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه، وعليه قررت المحكمة حجز الجلسة للحكم يوم 25 يونيو القادم.

وكان المستشار محمد عثمان المحامي بالنقض تقدم وكيلًا عن كابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى قضائية لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا لاعب الأهلي بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

وطالب المستشار القانوني للنادي الأهلي في الدعوى ببطلان جميع القرارات والتوصيات الصادرة عن لجنة الانضباط، وما ترتب عليها واعتبارها كأنها لم تكن، موضحاً بأن قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بتعيين لجنة الانضباط يخالف صحيح أحكام القانون واللوائح وينال من الضمانات التي قررتها اللائحة لحماية حقوق أعضاء الاتحاد.

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